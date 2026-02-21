В Петербурге задержали мужчину, потушившего Вечный огонь

Согласно релизу ведомства, в среду около полуночи в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле неизвестные потушили вечный огонь. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина залил Вечный огонь из бутылки и покинул мемориальный комплекс вместе со своим спутником.