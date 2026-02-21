Ричмонд
В Петербурге задержали мужчину, потушившего Вечный огонь

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, потушил мемориал Вечный огонь на Марсовом поле, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Согласно релизу ведомства, в среду около полуночи в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле неизвестные потушили вечный огонь. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина залил Вечный огонь из бутылки и покинул мемориальный комплекс вместе со своим спутником.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений).

«В кратчайшие сроки полицейские установили личность участника ночной выходки. На следующий день оперативниками уголовного розыска Центрального района… по подозрению в совершении данного преступления задержан 50-летний житель Красносельского района», — говорится в сообщении.

Как добавили в ГУМВД, мужчина не смог объяснить свой поступок.