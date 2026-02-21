ВСУ атаковали Удмуртию БПЛА с западной взрывчаткой и усиленной связью

Предполагается, что пуск производился из Черниговской или Харьковской областей. В ходе отражения угрозы один из таких дронов-камикадзе был ликвидирован силами ПВО ещё на подступах к территории региона.
Эксперты, изучившие обломки, отметили опасное снаряжение аппарата: он нёс около 5 килограммов пластического взрывчатого вещества C4. Особое внимание специалисты обратили на то, что на боевом заряде присутствовала маркировка на польском языке, что подтверждает использование зарубежных компонентов в подготовке данной диверсии.
Напомним, 11 человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Удмуртию. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё один — в тяжёлом. Целью ВСУ стал неназванный объект на территории республики.
