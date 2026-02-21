BMW врезался в опору ЛЭП в Ростове, трое погибли

По предварительным данным, автомобиль потерял управление и допустил столкновение с опорой линии электропередач на перекрестке улицы Королева и проспекта Космонавтов. В результате происшествия трое пассажиров скончались на месте, двоих госпитализировали с тяжелыми травмами.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства трагедии.
На место происшествия для координации работы правоохранительных органов прибыл районный прокурор Андрей Волков. По указанию начальника главка МВД к месту аварии выехали заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области начальник ГСУ генерал-майор юстиции Юлия Одноралова и врио начальника Управления Госавтоинспекции Ростовской области полковник полиции Сергей Сасин.