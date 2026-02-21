Доигрался: «шашечник» устроил ночной заезд и влетел в припаркованную машину

И все прекрасно понимают, почему так происходит. Потому что в подавляющем большинстве случаев за подобные манёвры водителям ничего не бывает. Если нет ДТП, нет пострадавших и нет инспектора рядом — значит, «пронесло». Камеры фиксируют скорость и проезд на красный, но агрессивное вождение, опасные перестроения и создание аварийных ситуаций часто остаются вне поля зрения контроля.