Доигрался: «шашечник» устроил ночной заезд и влетел в припаркованную машину

Подобные «забавы» в последнее время стали опасной модой. По словам пользователей, некоторые водители устраивают своеобразные заезды: один уходит вперёд, второй догоняет. Иногда на кон ставят деньги или другие ценности. Проблема в том, что трассой для таких игр становятся обычные городские дороги, где в любой момент может появиться случайный водитель, пешеход или припаркованный автомобиль.
Судя по всему, именно так и произошло в этот раз. Водитель, увлёкшись резким манёвром, перестроился в полосу, где стояла припаркованная машина, не успел затормозить и врезался в неё. К счастью, на кадрах не видно пострадавших, но ущерб автомобилям очевиден.
Хочется надеяться, что правоохранительные органы установят личность нарушителя и дадут правовую оценку его действиям. Но проблема глубже одного конкретного случая. Ситуация на дорогах столицы продолжает ухудшаться. Агрессивные перестроения, повороты с третьей или даже четвёртой полосы, езда «по настроению», а не по правилам — всё это давно стало почти нормой.
И все прекрасно понимают, почему так происходит. Потому что в подавляющем большинстве случаев за подобные манёвры водителям ничего не бывает. Если нет ДТП, нет пострадавших и нет инспектора рядом — значит, «пронесло». Камеры фиксируют скорость и проезд на красный, но агрессивное вождение, опасные перестроения и создание аварийных ситуаций часто остаются вне поля зрения контроля.
Пока риск наказания остаётся минимальным, часть водителей продолжит воспринимать дорогу как игровую площадку. А ведь цена такой «игры» может оказаться куда выше разбитого бампера — это человеческие жизни.