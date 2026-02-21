Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доигрался: «шашечник» устроил ночной заезд и влетел в припаркованную машину

Vaib.uz (новости Узбекистана. 21 февраля). Мгновенная карма настигла очередного «шашечника» на дорогах Ташкента. В соцсетях распространился ролик, на котором водитель на высокой скорости мчится по ночным улицам столицы, резко перестраивается из полосы в полосу и ведёт себя так, будто участвует в уличной гонке. Складывается впечатление, что он играет в догонялки с другим автомобилем.

Источник: Vaib.Uz

Подобные «забавы» в последнее время стали опасной модой. По словам пользователей, некоторые водители устраивают своеобразные заезды: один уходит вперёд, второй догоняет. Иногда на кон ставят деньги или другие ценности. Проблема в том, что трассой для таких игр становятся обычные городские дороги, где в любой момент может появиться случайный водитель, пешеход или припаркованный автомобиль.

Судя по всему, именно так и произошло в этот раз. Водитель, увлёкшись резким манёвром, перестроился в полосу, где стояла припаркованная машина, не успел затормозить и врезался в неё. К счастью, на кадрах не видно пострадавших, но ущерб автомобилям очевиден.

Хочется надеяться, что правоохранительные органы установят личность нарушителя и дадут правовую оценку его действиям. Но проблема глубже одного конкретного случая. Ситуация на дорогах столицы продолжает ухудшаться. Агрессивные перестроения, повороты с третьей или даже четвёртой полосы, езда «по настроению», а не по правилам — всё это давно стало почти нормой.

И все прекрасно понимают, почему так происходит. Потому что в подавляющем большинстве случаев за подобные манёвры водителям ничего не бывает. Если нет ДТП, нет пострадавших и нет инспектора рядом — значит, «пронесло». Камеры фиксируют скорость и проезд на красный, но агрессивное вождение, опасные перестроения и создание аварийных ситуаций часто остаются вне поля зрения контроля.

Пока риск наказания остаётся минимальным, часть водителей продолжит воспринимать дорогу как игровую площадку. А ведь цена такой «игры» может оказаться куда выше разбитого бампера — это человеческие жизни.