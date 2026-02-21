В Бухаре сильный ветер сорвал часть крыши многоквартирного дома

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Бухарской области, в 22:21 поступила информация о происшествии в городе Бухара. В махалле имени «Ф. Ходжаева» на улице Афросиаб с крыши трёхэтажного дома сорвало 60 квадратных метров жестяного покрытия.