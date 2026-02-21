В Бухаре сильный ветер сорвал часть крыши многоквартирного дома

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Бухарской области, в 22:21 поступила информация о происшествии в городе Бухара. В махалле имени «Ф. Ходжаева» на улице Афросиаб с крыши трёхэтажного дома сорвало 60 квадратных метров жестяного покрытия.
К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия происшествия были оперативно устранены пожарно-спасательными подразделениями областного управления по чрезвычайным ситуациям.
Ранее синоптики предупреждали, что 21 февраля ожидается ветер скоростью 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, а в отдельных районах возможны порывы до 20−25 м/с.
Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность во время сильного ветра и по возможности избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами.