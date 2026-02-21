1100 патронов без оружия: странную находку сделали силовики в автомобиле жителя Бухарской области

На этом история не закончилась. В ходе дальнейших оперативных мероприятий по месту жительства мужчины были найдены и изъяты ещё 600 незаконно хранившихся патронов того же калибра. Таким образом, общее количество изъятых боеприпасов составило 1100 единиц.