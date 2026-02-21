Ричмонд
1100 патронов без оружия: странную находку сделали силовики в автомобиле жителя Бухарской области

Vaib.uz (новости Узбекистана. 21 февраля). Необычную находку обнаружили правоохранители в автомобиле «Оникс», принадлежащем 36-летнему жителю Гиждуванского района Бухарской области. Машина была осмотрена в ходе проверки на территории Навоийской области.

В багажнике автомобиля сотрудники обнаружили 500 патронов калибра 5,6 мм, пригодных для стрельбы. Такой калибр применяется в малокалиберных винтовках и пистолетах, чаще всего спортивных или охотничьих.

На этом история не закончилась. В ходе дальнейших оперативных мероприятий по месту жительства мужчины были найдены и изъяты ещё 600 незаконно хранившихся патронов того же калибра. Таким образом, общее количество изъятых боеприпасов составило 1100 единиц.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.

Теперь оперативникам предстоит выяснить, с какой целью частное лицо хранило столь внушительный запас патронов, особенно учитывая, что само оружие обнаружено не было.