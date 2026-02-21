Утро с дымком: в Ташкенте загорелся строительный рынок «Изза»

В столичном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 21 февраля в 05:09 через систему «112» поступило сообщение о пожаре на строительном рынке «Изза», расположенном на улице Ковунчи в Учтепинском районе. По словам очевидцев, на территории рынка загорелись деревянные дверные рамы.
Спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 05:18. Пожар удалось локализовать уже в 05:38, а полностью ликвидировать — в 06:00. К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и размер причинённого материального ущерба. Проводятся следственные действия.