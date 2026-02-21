Ричмонд
Утро с дымком: в Ташкенте загорелся строительный рынок «Изза»

Vaib.uz (новости Узбекистана. 21 февраля). Очередной пожар произошёл на одном из базаров Ташкента. Сегодня утром в соцсетях начали активно распространяться видео с возгоранием на строительном рынке, расположенном возле Ташкентской кольцевой дороги, недалеко от Урикзора. На кадрах видно густой дым и работу пожарных расчётов.

Источник: Vaib.Uz

В столичном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 21 февраля в 05:09 через систему «112» поступило сообщение о пожаре на строительном рынке «Изза», расположенном на улице Ковунчи в Учтепинском районе. По словам очевидцев, на территории рынка загорелись деревянные дверные рамы.

Спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 05:18. Пожар удалось локализовать уже в 05:38, а полностью ликвидировать — в 06:00. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и размер причинённого материального ущерба. Проводятся следственные действия.