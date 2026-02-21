Утро с дымком: в Ташкенте загорелся строительный рынок «Изза»

В столичном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 21 февраля в 05:09 через систему «112» поступило сообщение о пожаре на строительном рынке «Изза», расположенном на улице Ковунчи в Учтепинском районе. По словам очевидцев, на территории рынка загорелись деревянные дверные рамы.