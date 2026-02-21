Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления

Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили в пятницу о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины — следователь СК и полицейский, — они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.