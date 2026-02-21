Ричмонд
Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Вертолёт, потерпевший крушение в Приамурье, принадлежал погибшему пилоту, он не имел прав управления на воздушное судно и выполнял полёт без уведомления органов аэронавигации, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура (ВСТП).

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время установлено, что воздушное судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления им, полет осуществлен без уведомления органов аэронавигации, вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке (регистрационные знаки отсутствовали)», — говорится в сообщении.

Благовещенская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили в пятницу о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины — следователь СК и полицейский, — они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.