Британец загадочно погиб в больнице, застряв вверх ногами в узком проходе

Как выяснило следствие, мужчина проходил лечение в медицинском учреждении, его выписали, и он якобы отправился домой — камеры засняли, как он выходил из больницы, однако к семье он так и не вернулся. Его супруга обратилась в правоохранительные органы, мужчину объявили пропавшим без вести и начали искать.