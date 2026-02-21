Ричмонд
Британец загадочно погиб в больнице, застряв вверх ногами в узком проходе

Житель Великобритании погиб при загадочных обстоятельствах, его нашли мертвым в узком проходе больницы, застрявшим вверх ногами.

Полиция британского Бенидорма расследует загадочную смерть 54-летнего Пита Джексона, его нашли мертвым в узком проходе в местной больнице, при этом мужчина был перевернут вверх ногами, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как выяснило следствие, мужчина проходил лечение в медицинском учреждении, его выписали, и он якобы отправился домой — камеры засняли, как он выходил из больницы, однако к семье он так и не вернулся. Его супруга обратилась в правоохранительные органы, мужчину объявили пропавшим без вести и начали искать.

Его нашли на шестом этаже клиники, застрявшим в проеме, заполненном электрическими кабелями, при этом он висел вверх ногами.

Сначала полиция предположила, что он погиб от удара электрическим током, однако вскрытие показало, что смерть наступила от асфиксии. Как считают правоохранители, Джексон полез за какими-то своими вещами в проем, застрял там и задохнулся.

«Он был очень слаб и дезориентирован. это совершенно не похоже на Питера», — заявила его супруга.

Расследование продолжается.

Ранее умерший на 7 минут доктор наук из США рассказал, что видел в другом мире.

