Авиация МЧС помогла найти пропавших людей в области Абай

Накануне в ДЧС области Абай поступило сообщение с просьбой о помощи. Обратившиеся сельчане рассказали: 19 февраля около 11 часов трое мужчин выехали верхом из крестьянского хозяйства поселка Бигаш Кокпектинского района, чтобы найти стадо лошадей. Вскоре наездники перестали выходить на связь. Об их местонахождении оставалось только догадываться, мобильные телефоны были отключены. Родственники и коллеги сильно забеспокоились, ведь зимой в горах люди могли быстро замерзнуть.
Для проведения поисково-спасательных работ на место направили сотрудников и технику ДЧС. Руководители департамента учли, что предполагаемая зона поиска может быть в труднодоступной местности, поэтому приняли решение задействовать вертолет Ми-8 «Казавиаспас» МЧС РК. Кроме того, к поискам подключили вездеход и дрон. Это позволило оперативно обследовать сложный рельеф.
Спустя два часа полета в трех километрах от села Бигаш спасатели обнаружили всех пропавших. Ими оказались мужчины 1984, 1979 и 2003 годов рождения. Они заверили, с ними все в порядке, чувствуют себя хорошо. Удалось ли отыскать табун, не уточняется.