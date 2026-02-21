Авиация МЧС помогла найти пропавших людей в области Абай

Накануне в ДЧС области Абай поступило сообщение с просьбой о помощи. Обратившиеся сельчане рассказали: 19 февраля около 11 часов трое мужчин выехали верхом из крестьянского хозяйства поселка Бигаш Кокпектинского района, чтобы найти стадо лошадей. Вскоре наездники перестали выходить на связь. Об их местонахождении оставалось только догадываться, мобильные телефоны были отключены. Родственники и коллеги сильно забеспокоились, ведь зимой в горах люди могли быстро замерзнуть.