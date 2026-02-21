Ричмонд
Бобруйчанин пошел охотиться на кабана, а подстрелил рысь из Красной книги

Охотник из Бобруйска подстрелил краснокнижную рысь и получил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года житель Бобруйска вместе с товарищами приехал в охотничьи угодья Осиповичского района для охоты на кабана. О том, что было дальше — пишет sb.by.

Мужчина имел разрешение на отстрел кабана. Он отправился на охоту, в какой-то момент увидел рысь: животное, занесенное в Красную книгу, появилось внезапно.

Под влиянием азарта охотник выстрелил. После этого он не сообщил об инциденте ответственному за угодья лицу и оставил тушу животного на месте.

Через некоторое время тушу рыси обнаружили специалисты межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Именно они и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

В рамках разбирательства установлена причастность к нелегальной охоте 40-летнего бобруйчанина.

В ходе разбирательства изъяты нарезные карабины, гладкоствольные ружья, боеприпасы и сама туша.

Отмечается, что нанесенный ущерб оценен в 13,5 тысячи белорусский рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере.