За дне недели лишился того, что копил всю жизнь: сибиряк отдал 15 млн после звонка из спецслужб

В Черемхове пенсионер лишился всех сбережений за две недели общения с аферистами. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 74-летнему мужчине в мессенджере позвонил лжесотрудник ФСБ и заявил, что с его счетов пытаются украсть деньги в пользу недружественной страны. Потом подключились лжесотрудники Росфинмониторинга и банка — все убеждали, что нужно срочно спасать накопления.