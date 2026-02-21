Ричмонд
За дне недели лишился того, что копил всю жизнь: сибиряк отдал 15 млн после звонка из спецслужб

Житель Черемхово перевел мошенникам 15 миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове пенсионер лишился всех сбережений за две недели общения с аферистами. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 74-летнему мужчине в мессенджере позвонил лжесотрудник ФСБ и заявил, что с его счетов пытаются украсть деньги в пользу недружественной страны. Потом подключились лжесотрудники Росфинмониторинга и банка — все убеждали, что нужно срочно спасать накопления.

— Под диктовку мошенников пенсионер обошел три банка и обналичил 15 миллионов 158 тысяч рублей. Чтобы не вызвать подозрений у кассиров, он объяснял, что покупает лодку, машину или вкладывает в инвестиции. Деньги он копил всю жизнь, — рассказывают в ведомстве.

Когда перевел все аферистам, те исчезли. Полиция завела уголовное дело о мошенничестве и в очередной раз предупреждает о том, что настоящие силовики не звонят в мессенджерах и не просят перевести деньги на «безопасные счета».

