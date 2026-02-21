Стал известен ряд неприятных подробностей о крушении вертолета в Приамурье

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что пилот, чей вертолет потерпел крушение в Приамурье, не имел прав управления судном. Он погиб.
Также сообщается, что полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации, а вертолет не был официально зарегистрирован.
Ход расследования уголовного дела по статье о несоблюдении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, как сообщается, контролируется прокуратурой.
Как сообщало управление МЧС по Амурской области, в регионе потерпел крушение вертолет Robinson R44. По данным СК РФ, погибли трое — следователь и сотрудник полиции, которые возвращались с места гибели работника лесопилки, а также пилот.
Читайте материал «“Посадка в снежном вихре или обледенение”: заслуженный пилот России проанализировал обстоятельства пропажи Robinson в Амурской области».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.