В екатеринбургском стрелковом клубе погиб 24-летний парень

Ранее сообщалось, что британский бизнесмен и сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии ASOS, 58-летний Квентин Гриффитс, трагически погиб в Таиланде. Он сорвался с балкона своей квартиры на 17-м этаже в Паттайя. Признаков беспорядка в квартире обнаружено не было, однако рассматривается версия насильственной смерти.