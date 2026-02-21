Перевозчик туристов из КНР на Байкале не был официально зарегистрирован

Перевозчик, транспортировавший группу китайских туристов на автомобиле, провалившемся под лёд на озере Байкал, не был официально зарегистрирован как лицо, предоставляющее соответствующие услуги, сообщили в пресс-службе агентства по туризму Иркутской области.
Трагедия с путешественниками произошла 20 февраля. Погибли водитель и семь пассажиров. Их личности уже установлены. Ещё один турист, который также находился в этой машине, смог спастись.
«Уже известно, что перевозчик не был легально зарегистрирован. И это, к сожалению, не первый случай в этом году», — отметили в агентстве по туризму.
Ведомство призвало путешественников пользоваться услугами только легальных туроператоров, аттестованных экскурсоводов и лицензированных перевозчиков. Кроме того, агентство указало на необходимость заключать соответствующие договоры и селиться в классифицированных средствах размещения.
Напомним, 20 февраля Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило, что за три дня на Байкале было выявлено 65 правонарушений. В рейдах участвовали патрульно-маневренные группы, состоящие из сотрудников Росгвардии, специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС и госинспекторов Прибайкальского национального парка.