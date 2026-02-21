Ричмонд
Перевозчик туристов из КНР на Байкале не был официально зарегистрирован

После случившегося с туристами из КНР в Иркутской области путешественников призвали пользоваться услугами только лицензированных перевозчиков.

Источник: Аргументы и факты

Перевозчик, транспортировавший группу китайских туристов на автомобиле, провалившемся под лёд на озере Байкал, не был официально зарегистрирован как лицо, предоставляющее соответствующие услуги, сообщили в пресс-службе агентства по туризму Иркутской области.

Трагедия с путешественниками произошла 20 февраля. Погибли водитель и семь пассажиров. Их личности уже установлены. Ещё один турист, который также находился в этой машине, смог спастись.

«Уже известно, что перевозчик не был легально зарегистрирован. И это, к сожалению, не первый случай в этом году», — отметили в агентстве по туризму.

Ведомство призвало путешественников пользоваться услугами только легальных туроператоров, аттестованных экскурсоводов и лицензированных перевозчиков. Кроме того, агентство указало на необходимость заключать соответствующие договоры и селиться в классифицированных средствах размещения.

Напомним, 20 февраля Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило, что за три дня на Байкале было выявлено 65 правонарушений. В рейдах участвовали патрульно-маневренные группы, состоящие из сотрудников Росгвардии, специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС и госинспекторов Прибайкальского национального парка.