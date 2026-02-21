Telegraph узнала о провалившейся сделке Эпштейна с £1 млн для экс-принца

Финансист также высказывал опасения по поводу резонанса в СМИ, если станет известно об участии принца в сделке, поскольку Лютник обязан был публиковать финансовую отчетность, а Cantor Fitzgerald ведет игорный бизнес. В проекте соглашения Эндрю упоминается как «Mr T». В документе говорится, что ему придется отказаться от суверенного иммунитета в случае любых нарушений соглашения, что позволит подать на него в суд в случае возникновения спора. Также члена королевской семьи обязывали вести этот бизнес только через совместную компанию.