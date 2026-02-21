Сразу 30 «резиновых» квартир обнаружили в Астане

«Так, в ходе проверок установлена собственница однокомнатной квартиры, которая оформила регистрацию на 20 своих “знакомых”, фактически не проживающих по указанному адресу. Нередко подобные “услуги” оказываются за денежное вознаграждение, что влечет за собой ответственность в рамках действующего законодательства. За два дня проведения ОПМ в столице выявлено порядка 30 фактов нарушений, связанных с действиями собственников жилья — регистрация граждан, которые фактически не проживают по месту регистрации, а также допущение проживания граждан без оформления регистрации», — сообщили в департаменте.