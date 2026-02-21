Сразу 30 «резиновых» квартир обнаружили в Астане

По данным столичной полиции, в Астане выявлены факты фиктивной регистрации граждан по месту жительства и пребывания, а также случаи проживания без регистрации.
«Так, в ходе проверок установлена собственница однокомнатной квартиры, которая оформила регистрацию на 20 своих “знакомых”, фактически не проживающих по указанному адресу. Нередко подобные “услуги” оказываются за денежное вознаграждение, что влечет за собой ответственность в рамках действующего законодательства. За два дня проведения ОПМ в столице выявлено порядка 30 фактов нарушений, связанных с действиями собственников жилья — регистрация граждан, которые фактически не проживают по месту регистрации, а также допущение проживания граждан без оформления регистрации», — сообщили в департаменте.
Кроме того, выявлено более 130 нарушений, связанных с отсутствием регистрации у проживающих граждан. Около 300 лиц сняты с регистрационного учета в связи с несоответствием фактического места проживания адресу регистрации.
Полиция призывает собственников жилых помещений не допускать фиктивной регистрации, не предоставлять жилье для проживания без оформления регистрации и не участвовать в противоправных схемах.
На днях в Алматы выявили квартиру, в которой были прописаны 44 человека.