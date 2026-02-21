Тайна исчезновения школьника в Красноярске раскрыта полицией

Поисковая операция началась после тревожного звонка в дежурную часть отдела полиции № 6. Мать мальчика сообщила, что ее сын утром ушел в школу, но к вечеру так и не появился дома. На розыск ребенка были оперативно ориентированы все наружные наряды красноярской полиции. К поискам собирались подключаться и волонтеры.