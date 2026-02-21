В Новосибирске экс-тренер по фигурному катанию отправлен под домашний арест

В апреле 2025 года матери несовершеннолетних фигуристок обвинили тренера в неподобающем поведении в отношении воспитанниц тренера обвинили матери юных фигуристок в апреле 2025 года. Известно, что Константин Медовиков долгое время работал тренером по фигурному катанию в муниципальном центре зимних видов спорта. Перед тем как на тренера написали заявление в правоохранительные органы, он уволился из центра.