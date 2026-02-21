В Новосибирске экс-тренер по фигурному катанию отправлен под домашний арест

По данным агентства, речь идет об уголовном деле по статье о развратных действиях с детьми, расследование по которому в прошлом году было прекращено, а теперь возобновлено.
В апреле 2025 года матери несовершеннолетних фигуристок обвинили тренера в неподобающем поведении в отношении воспитанниц тренера обвинили матери юных фигуристок в апреле 2025 года. Известно, что Константин Медовиков долгое время работал тренером по фигурному катанию в муниципальном центре зимних видов спорта. Перед тем как на тренера написали заявление в правоохранительные органы, он уволился из центра.
При этом другая группа родителей фигуристов поддержала специалиста, на которого, по данным мэрии, ранее не поступало подобных жалоб. В конфликтной ситуации будут разбираться правоохранительные органы.