В Новосибирске экс-тренер по фигурному катанию отправлен под домашний арест

В Новосибирске Центральный районный суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест бывшему тренеру по фигурному катанию Константину Медовикову. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях с детьми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, речь идет об уголовном деле по статье о развратных действиях с детьми, расследование по которому в прошлом году было прекращено, а теперь возобновлено.

В апреле 2025 года матери несовершеннолетних фигуристок обвинили тренера в неподобающем поведении в отношении воспитанниц тренера обвинили матери юных фигуристок в апреле 2025 года. Известно, что Константин Медовиков долгое время работал тренером по фигурному катанию в муниципальном центре зимних видов спорта. Перед тем как на тренера написали заявление в правоохранительные органы, он уволился из центра.

При этом другая группа родителей фигуристов поддержала специалиста, на которого, по данным мэрии, ранее не поступало подобных жалоб. В конфликтной ситуации будут разбираться правоохранительные органы.