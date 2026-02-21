Росавиация классифицировала крушение вертолета в Приамурье как катастрофу

Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения. На борту находились три человека — пилот, следователь и сотрудник МВД.