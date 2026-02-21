Ричмонд
В Пензенской области подавили работу беспилотника, пострадавших нет

САРАТОВ, 21 фев — РИА Новости. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Пензенской области, никто не пострадал, здания повреждений не получили, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Источник: © РИА Новости

«На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата. При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали. На месте работают службы экстренного реагирования», — рассказал глава региона в канале на платформе Max.

Он напомнил о запрете на съемку и распространение фото и видео полетов БПЛА.

