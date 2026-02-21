В Пензенской области подавили работу беспилотника, пострадавших нет

«На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата. При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали. На месте работают службы экстренного реагирования», — рассказал глава региона в канале на платформе Max.
Он напомнил о запрете на съемку и распространение фото и видео полетов БПЛА.
