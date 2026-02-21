Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде под окнами дома на Генерала Павлова нашли тело мужчины

Предположительно, погибший выпал из окна.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде под окнами дома на ул. Генерала Павлова нашли тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ЧП произошло утром в субботу, 21 февраля. На место происшествия выезжали скорая и полиция. Другие подробности пока неизвестны.