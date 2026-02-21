В Калининграде под окнами дома на Генерала Павлова нашли тело мужчины

В Калининграде под окнами дома на ул. Генерала Павлова нашли тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
ЧП произошло утром в субботу, 21 февраля. На место происшествия выезжали скорая и полиция. Другие подробности пока неизвестны.
Предположительно, погибший выпал из окна.
