В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки

Еще одно из ДТП 20 февраля произошло в 18:03 в Пестравском районе. в направлении автодороги «Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград». В пути следования, он не уступил дорогу транспортному средству КамАЗ М1946 в составе полуприцепа Тонар 97861, под управлением 55-летнего водителя, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка и двигающемуся по главной дороге. 70-летний пассажир автомобиля Toyota госпитализирован, водитель погиб.