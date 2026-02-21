Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала

МОСКВА/ИРКУТСК, 21 фев — РИА Новости. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник», — сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении — ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.

Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно — попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.

«Выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен. Такие безрассудные действия могут повлечь трагические последствия», — напомнила официальный представитель МВД РФ.

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше