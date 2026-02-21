Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек.