Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала

«Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник», — сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении — ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.
Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно — попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.
«Выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен. Такие безрассудные действия могут повлечь трагические последствия», — напомнила официальный представитель МВД РФ.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек.