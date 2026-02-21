В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА

«В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7; ул. 2-ая Штурманская, 9а. Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения», — приводятся слова Бочарова в Telegram канале администрации области.
По его словам, также зафиксировано падение обломков на одну из производственных площадок. Пострадавших, а также повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры нет, отметил губернатор.
В субботу в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за ночь 77 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе один в Волгоградской области.