В Иркутской области пропал пожилой житель Бурятии, уехавший на дачу

Как полагает следствие, в конце сентября 2025 года 66-летний Николай Афанасьевич Баженов, проживающий в Бурятии, приехал на поезде в Зиминский район Иркутской области. Там у него находится дачный дом в СНТ «Спутник», который он хотел проверить. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.