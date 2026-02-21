Ричмонд
В Иркутской области пропал пожилой житель Бурятии, уехавший на дачу

Николая Баженова, уехавшего на поезде на дачу в Зиминском районе, не могут найти с сентября 2025 года.

Источник: СК по Иркутской области

В Иркутской области продолжается розыск пропавшего жителя Бурятии. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

Как полагает следствие, в конце сентября 2025 года 66-летний Николай Афанасьевич Баженов, проживающий в Бурятии, приехал на поезде в Зиминский район Иркутской области. Там у него находится дачный дом в СНТ «Спутник», который он хотел проверить. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Следователи Зиминского межрайонного следственного отдела расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам статьи 105 УК РФ (убийство).

Следователи обращаются к гражданам сообщить все, что известно об обстоятельствах пропажи Николая Баженова и о его местонахождении. Если имеется информация, то просят позвонить в Зиминский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области по телефону: 8 (39554) — 3−12−27 либо по телефону доверия следственного управления: 8 (3952) 20−46−54.

Ранее сообщалось о том. что в Ангарске возбудили уголовное дело по факту избиения подростками своего сверстника.