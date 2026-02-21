14-летнего подростка с рукой в гипсе высадили из автобуса «Башавтотранса»

Как рассказал журналистам отец школьников, двое его детей отправились на занятие по иностранному языку. Они сели на маршрут № 432а на остановке «Трансагентство», но оплата проезда с первого раза не прошла. Кондуктор «в агрессивной форме» попросила водителя высадить юных пассажиров, хотя те пытались повторить попытку оплаты.