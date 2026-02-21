Ричмонд
14-летнего подростка с рукой в гипсе высадили из автобуса «Башавтотранса»

В тот день было достаточно холодно.

Источник: Аргументы и факты

В Уфе 14-летнего подростка со сломанной рукой высадили из автобуса «Башавтотранса» в −15°. Инцидент произошел 19 февраля, сообщает телеканaл UTV.

Как рассказал журналистам отец школьников, двое его детей отправились на занятие по иностранному языку. Они сели на маршрут № 432а на остановке «Трансагентство», но оплата проезда с первого раза не прошла. Кондуктор «в агрессивной форме» попросила водителя высадить юных пассажиров, хотя те пытались повторить попытку оплаты.

Мужчина подчеркнул, что один из школьников был в гипсе, и кондуктор не могла этого не видеть.

Позже подростки пересели на другой автобус, и там оплата прошла без проблем.

В «Башавтотрансе» ситуацию пока не прокомментировали.