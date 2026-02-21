Пожар в общежитии Гомеля: эвакуированы 22 человека

Сообщение о задымлении в общежитии на проспекте Октября в Гомеле поступило от системы экстренного оповещения «Молния» сегодня ночью.
Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось задымление в коридоре на первом этаже пятиэтажного здания. Сотрудники МЧС организовали эвакуацию 22 человек, остальные жильцы покинули здание самостоятельно.
«Ко мне постучала соседка Наталья и я вышла из комнаты, мы сразу направились на первый этаж, там было возгорание», — рассказала одна из жильцов общежития, видео с ее комментарием опубликовано в Telegram-канале МВД.
Потушить возгорание удалось с помощью огнетушителей, при пожаре никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.
Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работали пять единиц техники МЧС.