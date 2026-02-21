Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в общежитии Гомеля: эвакуированы 22 человека

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Спасатели эвакуировали 22 человека из горящего здания в Гомеле, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о задымлении в общежитии на проспекте Октября в Гомеле поступило от системы экстренного оповещения «Молния» сегодня ночью.

Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось задымление в коридоре на первом этаже пятиэтажного здания. Сотрудники МЧС организовали эвакуацию 22 человек, остальные жильцы покинули здание самостоятельно.

«Ко мне постучала соседка Наталья и я вышла из комнаты, мы сразу направились на первый этаж, там было возгорание», — рассказала одна из жильцов общежития, видео с ее комментарием опубликовано в Telegram-канале МВД.

Потушить возгорание удалось с помощью огнетушителей, при пожаре никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.

Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работали пять единиц техники МЧС.