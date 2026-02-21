Бастрыкину доложат о нападении пациента с инфарктом на медиков в Павлове

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в феврале в Окском межрайонном медцентре. Ночью в больницу поступил пациент с инфарктом. В реанимации он напал на дежурный персонал: у медсестры диагностировали перелом носа, у врача — ушибы.