Бастрыкину доложат о нападении пациента с инфарктом на медиков в Павлове

Инцидент произошел в феврале.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении на медработников в Павлове. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в феврале в Окском межрайонном медцентре. Ночью в больницу поступил пациент с инфарктом. В реанимации он напал на дежурный персонал: у медсестры диагностировали перелом носа, у врача — ушибы.

Происшествием заинтересовалась инспекция труда. Также по факту нападения на медперсонал было заведено уголовное дело. Александру Бастрыкину доложат об установленных обстоятельствах нападения и результатах расследования.