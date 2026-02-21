Ричмонд
Глава СКР поставил на контроль дело о гибели туристов на Байкале

Следователи завели уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования трагедии на Байкале, где под лед провалился УАЗ с туристами. Он поручил и.о. руководителя иркутского управления СК представить всю информацию по делу.

Напомним, днем 20 февраля в районе мыса Хобой экскурсионный автомобиль с девятью людьми провалился под лед. Восемь человек, включая водителя, погибли. Спастись удалось только одному пассажиру.

Ранее следователи завели уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в это время водолазы и спасатели поднимают со дна затонувший автомобиль и тела погибших.

Напомним, в районе закрытой Ольхонской переправы под лед провалились еще два автомобиля. Благо, обошлось без жертв.

Радио «Комсомольской правды» обратилось к экспертам, чтобы понять, можно ли было предотвратить эти катастрофы и как туристам обезопасить себя в будущем. Подробности — в материале КП-Иркутск.