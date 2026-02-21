Ричмонд
Дело о заказных убийствах в Украине: трое задержанных в Молдове помещены под арест

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Три человека, задержанные по подозрению в подготовке убийств на Украине, помещены под предварительный арест на 30 суток. Запрос об аресте направила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Речь о мужчине, которого следствие считает предполагаемым вербовщиком еще нескольких людей на Украине, а также еще один мужчина и женщина.

«Четвертый фигурант дела продолжает находиться под следствием. Он находится под стражей, прокуроры присвоили ему статус обвиняемого, аналогичный статусу других трех лиц. Уголовное расследование продолжается, в том числе при сотрудничестве обвиняемого вербовщика со следствием», — говорится в сообщении прокуратуры.

Дело является частью более широкого расследования по подготовке убийств публичных лиц на Украине, которое ведется в сотрудничестве с украинскими властями.

Одиннадцать человек всего были задержаны в Республике Молдова и на Украине. Правоохранительные органы двух стран создали совместную следственную группу для документирования дела.

«В результате этой межгосударственной операции были эффективно пресечены гибридные угрозы. Была раскрыта попытка реализации враждебного сценария и прекращена деятельность опасной преступной группы», — добавили в прокуратуре.

В общей сложности десять завербованных лиц (от 19 до 43 лет), предположительно участвовавших в подготовке схемы, являются выходцами из Молдовы. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности или представали перед судом за хулиганство и нарушения ПДД.