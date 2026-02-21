Дело о заказных убийствах в Украине: трое задержанных в Молдове помещены под арест

В общей сложности десять завербованных лиц (от 19 до 43 лет), предположительно участвовавших в подготовке схемы, являются выходцами из Молдовы. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности или представали перед судом за хулиганство и нарушения ПДД.