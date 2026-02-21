Дело о заказных убийствах в Украине: трое задержанных в Молдове помещены под арест

Речь о мужчине, которого следствие считает предполагаемым вербовщиком еще нескольких людей на Украине, а также еще один мужчина и женщина.
«Четвертый фигурант дела продолжает находиться под следствием. Он находится под стражей, прокуроры присвоили ему статус обвиняемого, аналогичный статусу других трех лиц. Уголовное расследование продолжается, в том числе при сотрудничестве обвиняемого вербовщика со следствием», — говорится в сообщении прокуратуры.
Дело является частью более широкого расследования по подготовке убийств публичных лиц на Украине, которое ведется в сотрудничестве с украинскими властями.
Одиннадцать человек всего были задержаны в Республике Молдова и на Украине. Правоохранительные органы двух стран создали совместную следственную группу для документирования дела.
«В результате этой межгосударственной операции были эффективно пресечены гибридные угрозы. Была раскрыта попытка реализации враждебного сценария и прекращена деятельность опасной преступной группы», — добавили в прокуратуре.
В общей сложности десять завербованных лиц (от 19 до 43 лет), предположительно участвовавших в подготовке схемы, являются выходцами из Молдовы. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности или представали перед судом за хулиганство и нарушения ПДД.