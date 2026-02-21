Ричмонд
Приемная мать из Воронежской области издевалась над двумя маленькими детьми

Её отправили в исправительную колонию общего режима.

Источник: Аргументы и факты

В Семилукском районе приемная мать приговорена к лишению свободы за жестокое обращение с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области.

По данным прокуратуры, 2021 году женщина усыновила (удочерила) двух детей — брата с сестрой. А спустя некоторое время она стала подвергать их физическому и психическому насилию с особой жестокостью и издевательствами. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, были удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании в пользу малолетних детей морального вреда в размере — по 800 тыс. рублей каждому ребёнку.