Приемная мать из Воронежской области издевалась над двумя маленькими детьми

По данным прокуратуры, 2021 году женщина усыновила (удочерила) двух детей — брата с сестрой. А спустя некоторое время она стала подвергать их физическому и психическому насилию с особой жестокостью и издевательствами. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.