«Передавали свои банковские счета»: студенты оказались на скамье подсудимых в Караганде

Прокуратурой района имени Казыбек би Караганды поддержано государственное обвинение в отношении двух лиц в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 232−1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
На скамье подсудимых оказались студенты, которые за денежное вознаграждение передавали свои банковские счета третьим лицам.
«В судебном заседании подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Их вина доказана совокупностью представленных доказательств. По итогам рассмотрения дел судом вынесен обвинительный приговор — подсудимые признаны виновными и осуждены к наказанию в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре.
В прокуратуре снова предупреждают — передача банковских карт, счетов и персональных данных посторонним лицам, даже «временно» и «за подработку», влечет уголовную ответственность.