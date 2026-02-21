«Передавали свои банковские счета»: студенты оказались на скамье подсудимых в Караганде

«В судебном заседании подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Их вина доказана совокупностью представленных доказательств. По итогам рассмотрения дел судом вынесен обвинительный приговор — подсудимые признаны виновными и осуждены к наказанию в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре.