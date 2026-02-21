Ричмонд
«Передавали свои банковские счета»: студенты оказались на скамье подсудимых в Караганде

В одном из поселков в Караганде студенты предстали перед судом за дроперство. Подсудимые осуждены к наказанию в виде штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона..

Источник: Nur.kz

Прокуратурой района имени Казыбек би Караганды поддержано государственное обвинение в отношении двух лиц в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 232−1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

На скамье подсудимых оказались студенты, которые за денежное вознаграждение передавали свои банковские счета третьим лицам.

«В судебном заседании подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Их вина доказана совокупностью представленных доказательств. По итогам рассмотрения дел судом вынесен обвинительный приговор — подсудимые признаны виновными и осуждены к наказанию в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре снова предупреждают — передача банковских карт, счетов и персональных данных посторонним лицам, даже «временно» и «за подработку», влечет уголовную ответственность.