Школьника, заявившего о «теракте» в ТРЦ Костаная, осудили на год

Сотрудники управления по противодействию экстремизму полиции Костанайской области установили личность подростка, который ложно сообщил о теракте.
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области признал его виновным и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы (прим. — наказание отбывается по месту жительства с ограничением выезда) с установлением пробационного контроля. Приговор еще не вступил в законную силу.
Сотрудники полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение о террористическом акте влечет уголовную ответственность.
Ранее в Астане расследовали серию ложных сообщений о терактах в одной из городских школ. Как сообщили в Антитеррористическом центре, рассылкой занимался 13-летний ученик, который действовал под влиянием анонимных пользователей в интернете.