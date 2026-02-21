Сильный ветер оставил без электричества 13 населенных пунктов в Жамбылской области

По данным акимата, сегодня, 21 февраля, в районе Т. Рыскулова Жамбылской области с 04:00 часов зафиксирован сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.
«В результате частично повреждены кровли 25 объектов в 7 населённых пунктах, в том числе 8 социальных объектов. Также в 13 населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением, в 3 населенных пунктах — временное прекращение подачи газа. В настоящее время к восстановительным работам привлечены 9 аварийных бригад. Проводятся мероприятия по поэтапному восстановлению электроснабжения и газоснабжения», — сообщили в акимате.
Жертв и пострадавших нет. Проводятся работы по обследованию повреждённых объектов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Также в район направлен первый заместитель акима области для координации восстановительных работ и оценки текущей ситуации.