Сильный ветер оставил без электричества 13 населенных пунктов в Жамбылской области

«В результате частично повреждены кровли 25 объектов в 7 населённых пунктах, в том числе 8 социальных объектов. Также в 13 населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением, в 3 населенных пунктах — временное прекращение подачи газа. В настоящее время к восстановительным работам привлечены 9 аварийных бригад. Проводятся мероприятия по поэтапному восстановлению электроснабжения и газоснабжения», — сообщили в акимате.