В Прикамье волонтёры объявили срочный сбор на поиски пропавшего школьника

Волонтёры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» объявили срочный сбор на поиски пропавшего девятилетнего мальчика в Кунгуре Пермского края.
Речь идёт о второкласснике, которого ищут с 20 февраля. Около 15:20 ребёнок вышел из школы № 12 в микрорайоне Нагорном в Кунгуре и ушёл в неизвестном направлении. Вечером на поиски школьника вышли все оперативные службы и неравнодушные жители города. Его искали до глубокой ночи, но найти так и не смогли.
21 февраля поисковики опубликовали ориентировку, в которой уточнили приметы мальчика: на вид 7 лет, рост 122 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Ребёнок был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные болоньевые штаны, голубой шарф с ромбиками, серую шапку с двумя помпонами, серые ботинки на белой подошве, на спине — чёрный рюкзак с зелёными вставками.
Всех, кто хотел бы помочь в поисках ребёнка, просят к 16:00 подойти к школе на улице Космонавтов, 12 в Кунгуре. Добровольцам советуют быть в тёплой одежде и удобной обуви. С собой желательно взять лыжные палки, жилеты, фонари, воду, горячий чай или кофе, перекус, сухую сменную одежду и заряженный телефон (на нём желательно установить приложение «Геотрекер» для Андроид или «Османд» для IOS). В поисковом отряде уточняют, что особенно нужна будет помощь людей со снегоходами.
Сообщить о том, где проходил и, возможно, находится пропавший ребёнок, можно по телефонам: 8−952−323−51−87 (координатор Ольга Перминова), 8−922−345−67−02 (инфорг поиска Юлия Соловьева).
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сейчас сотрудники полиции ходят по домам Кунгура и спрашивают жильцов, видели ли они мальчика.