В Прикамье волонтёры объявили срочный сбор на поиски пропавшего школьника

Всех, кто хотел бы помочь в поисках ребёнка, просят к 16:00 подойти к школе на улице Космонавтов, 12 в Кунгуре. Добровольцам советуют быть в тёплой одежде и удобной обуви. С собой желательно взять лыжные палки, жилеты, фонари, воду, горячий чай или кофе, перекус, сухую сменную одежду и заряженный телефон (на нём желательно установить приложение «Геотрекер» для Андроид или «Османд» для IOS). В поисковом отряде уточняют, что особенно нужна будет помощь людей со снегоходами.