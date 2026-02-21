Молодой человек пытался перебросить запрещенные вещи на территорию колонии

Изъятые вещи относятся к категории запрещенных, их нельзя хранить и использовать осужденным в учреждениях УИС. Материалы по этому инциденту уже передали в уполномоченные органы для принятия процессуального решения. Проводится проверка, дознаватели устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в полиции.