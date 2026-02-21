Молодой человек пытался перебросить запрещенные вещи на территорию колонии

20 февраля 2026 года в учреждении № 57 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и региону Жетысу проводили оперативно-розыскные мероприятия. В процессе обследования территории задержали парня 2006 года рождения. Его взяли с поличным при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение режимной зоны, отметили полицейские.
«Противоправные действия гражданина были своевременно пресечены сотрудниками учреждения. При вскрытии свертка, обмотанного липкой лентой, обнаружены мобильный телефон, зарядное устройство и девять пачек насвая», — рассказали в пресс-службе МВД РК.
Изъятые вещи относятся к категории запрещенных, их нельзя хранить и использовать осужденным в учреждениях УИС. Материалы по этому инциденту уже передали в уполномоченные органы для принятия процессуального решения. Проводится проверка, дознаватели устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в полиции.
