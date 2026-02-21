В Уфе полицейские остановили иномарку с подростком за рулём

Накануне в столице Башкирии во время несения службы на улице Дагестанская полицейские остановили «HAVAL М6». За рулём оказался учащийся одной из школ Уфы. На место происшествия вызвали его отца. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.
Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения о привлечении родителей юного водителя к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
«Даже одна необдуманная поездка может обернуться серьёзной трагедией, финансовыми потерями и постановкой на учёт. Ключи от автомобиля должны храниться в недоступном для несовершеннолетних месте. Безопасность детей — ответственность родителей», — предупреждает госавтоинспекция Уфы.
Ранее сотрудники госавтоинспекции Уфы остановили автомобиль «ВАЗ-21074», за рулём находился подросток, а также квадроцикл марки «XYST 405м», которым управлял несовершеннолетний.