Уфимец не стал терпеть оскорбления сожительницы и взялся за нож: женщина получила тяжелое ранение в живот

В уфимском микрорайоне Инорс полицейские задержали 37-летнего мужчину, его подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. О происшествии стало известно из больницы, куда с проникающим ножевым ранением в живот доставили 44-летнюю женщину.
Как рассказали в пресс-службе МВД Башкирии, пара распивала спиртное в съемной квартире.
— В какой-то момент застолья, женщина начала выяснять отношения и, не получив должной реакции, перешла к оскорблениям, — поведали в правоохранительном ведомстве.
По словам задержанного, это вызвало у него ярость, и он ударил сожительницу ножом.
Мужчина признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Уфимцу грозит до 10 лет лишения свободы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.