Уфимец не стал терпеть оскорбления сожительницы и взялся за нож: женщина получила тяжелое ранение в живот

Уфимец из-за оскорблений тяжело ранил сожительницу ножом.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Инорс полицейские задержали 37-летнего мужчину, его подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. О происшествии стало известно из больницы, куда с проникающим ножевым ранением в живот доставили 44-летнюю женщину.

Как рассказали в пресс-службе МВД Башкирии, пара распивала спиртное в съемной квартире.

— В какой-то момент застолья, женщина начала выяснять отношения и, не получив должной реакции, перешла к оскорблениям, — поведали в правоохранительном ведомстве.

По словам задержанного, это вызвало у него ярость, и он ударил сожительницу ножом.

Мужчина признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Уфимцу грозит до 10 лет лишения свободы.

