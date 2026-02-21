На трассе «Пермь-Екатеринбург» в массовом ДТП столкнулись семь автомобилей

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила об ограничении движение для всех видов транспорта на участке дороги «Пермь-Екатеринбург». Ограничение действует с 259 км по 266 км в направлении Перми.
По предварительной информации, в Нижнесергинском районе столкнулись шесть грузовиков и один легковой автомобиль. На месте массового ДТП работают экипажи ДПС.
Госавтоинспекция организовала объезд участка дороги на 265 км через поселок Киргишаны. Далее транспорт направили в направлении поселка Бисерть с выездом на 258 км дороги «Пермь-Екатеринбург».
«Количество участников ДТП и их личности устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка. Пострадавших людей в аварии нет», — дополнили в Госавтоинспекции.