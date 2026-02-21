В Таиланде состоялось предварительное слушание по делу об убийстве петербуржца

Второй обвиняемый, Дмитрий Маскалев, признался, что создавал секретный чат, в котором требовал за Михаила выкуп в размере 120 тыс. долларов США, а также делал посмертные фото убитого, имитируя, что он жив. При этом данные с камер наблюдения указывают, что к этим действиям причастны оба фигуранта. В ходе слушания Маскалев также заявил, что смерть была причинена по неосторожности.