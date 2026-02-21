Поиски идут с прошлого года: в Башкирии бесследно пропала 58-летняя женщина

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» проинформировал о 58-летней Альбины Гайфутдиновой, пропавшей еще в декабре прошлого года. Уже три месяца о ее местонахождении ничего неизвестно.
Женщина проживала в селе Амзя (городской округ Нефтекамск). Приметы: ее рост — 150 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Во что была одета в день исчезновения — неизвестно.
Волонтеры подчеркивают: пропавшая может находиться в любом городе или районе республики. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить на горячую линию отряда:
— Нужна помощь добровольцев, — отметили в «ЛизаАлерт Башкортостан».