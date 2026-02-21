Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски идут с прошлого года: в Башкирии бесследно пропала 58-летняя женщина

В Башкирии три месяца разыскивают 58-летнюю женщину.

Источник: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» проинформировал о 58-летней Альбины Гайфутдиновой, пропавшей еще в декабре прошлого года. Уже три месяца о ее местонахождении ничего неизвестно.

Женщина проживала в селе Амзя (городской округ Нефтекамск). Приметы: ее рост — 150 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Во что была одета в день исчезновения — неизвестно.

Волонтеры подчеркивают: пропавшая может находиться в любом городе или районе республики. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить на горячую линию отряда: 8 (800) 700−54−52 или по номеру 112.

— Нужна помощь добровольцев, — отметили в «ЛизаАлерт Башкортостан».