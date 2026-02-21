В Иркутской области ищут 66-летнего мужчину из Бурятии

Следователи разыскивают Николая Баженова, жителя соседней Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, в конце сентября 2025 года он приехал на поезде в город Зима, чтобы проверить свой дачный дом в садоводстве «Спутник» в Зиминском районе. С октября о его местонахождении ничего не известно.