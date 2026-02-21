Ричмонд
Пьяный воронежский водитель не сумел убежать от автоинспекторов

На автомобилиста завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

19 февраля в 21:35 у дома № 332 по улице Кирова в рабочем поселке Таловая сотрудники ГАИ заметили «Ладу Приору», водитель которой при виде экипажа ДПС резко увеличил скорость, но скрыться ему не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

У задержанного 36-летнего местного жителя наблюдались признаки алкогольного опьянения. Но от освидетельствования на месте и от медицинского освидетельствования водитель отказался.

После проверки по базам данных выяснилось, что автомобилист в 2023 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение и в настоящее время лишен прав. А в прошлом году его лишили прав за повторное управление машиной, будучи лишенным прав. Теперь автомобилисту грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ — ч.2 ст. 264.1 и ч.1 ст. 264.3.