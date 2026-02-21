Ричмонд
Водолазы достали тела людей, утонувших в машине на Байкале

ИРКУТСК, 21 фев — РИА Новости. Тела восьми человек, которые утонули в Байкале во время поездки на УАЗе по льду, извлечены, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.

Источник: © РИА Новости

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось лишь одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В спасательных работах были задействованы водолазы.

«Тела восьми человек, утонувших в Байкале во время поездки по льду на УАЗе, извлечены», — сообщил собеседник агентства.

СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности.