Водолазы достали тела людей, утонувших в машине на Байкале

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось лишь одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В спасательных работах были задействованы водолазы.
«Тела восьми человек, утонувших в Байкале во время поездки по льду на УАЗе, извлечены», — сообщил собеседник агентства.
СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности.