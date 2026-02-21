Водолазы достали тела людей, утонувших в машине на Байкале

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось лишь одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В спасательных работах были задействованы водолазы.