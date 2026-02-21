Водолазы достали тела людей, утонувших в машине на Байкале

«Тела утонувших в Байкале во время поездки по льду на УАЗе извлечены», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в пятницу днем у мыса Хобой. Автомобиль, в котором находились девять человек, ушел под воду. Погибли 44-летний местный житель, который вел машину, и туристы из Китая, среди них — девочка 2013 года рождения. Одному удалось спастись.
По данным МЧС, во время движения внедорожник попал в ледовый разлом шириной три метра и глубиной 18. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.
Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем.