Водолазы достали тела людей, утонувших в машине на Байкале

ИРКУТСК, 21 фев — РИА Новости. Водолазы достали тела восьми человек, утонувших в микроавтобусе на Байкале, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

«Тела утонувших в Байкале во время поездки по льду на УАЗе извлечены», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в пятницу днем у мыса Хобой. Автомобиль, в котором находились девять человек, ушел под воду. Погибли 44-летний местный житель, который вел машину, и туристы из Китая, среди них — девочка 2013 года рождения. Одному удалось спастись.

По данным МЧС, во время движения внедорожник попал в ледовый разлом шириной три метра и глубиной 18. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.

Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем.