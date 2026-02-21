Водолазы достали тела людей, утонувших в машине на Байкале

Инцидент произошел в пятницу днем у мыса Хобой. Автомобиль, в котором находились девять человек, ушел под воду. Погибли 44-летний местный житель, который вел машину, и туристы из Китая, среди них — девочка 2013 года рождения. Одному удалось спастись.