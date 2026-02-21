Ричмонд
Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав в Перми

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело о нарушении жилищных прав жителей Перми. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Информацию о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на ул. Серединной в перми разместили в сетях Интернет. Здание 1956 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии. В стенах образовались многочисленные трещины, отсутствует отопление, газо- и водоснабжение не осуществляется.

В 2021 году дом ввиду высокой степени физического износа конструкций признан аварийным. Сроки расселения установили не ранее 2030 года. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

Исполнение поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.