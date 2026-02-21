Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав в Перми

Информацию о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на ул. Серединной в перми разместили в сетях Интернет. Здание 1956 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии. В стенах образовались многочисленные трещины, отсутствует отопление, газо- и водоснабжение не осуществляется.