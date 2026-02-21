Пенсионер отдал мошенникам 15 млн рублей, которые копил всю жизнь

В полиции рассказали о мошенничестве в отношении 74-летнего жителя Черемхово. Пенсионер лишился всех своих накоплений — более 15 миллионов рублей, поверив лжесотрудникам спецслужб.
Чтобы окончательно подавить волю жертвы, аферист пригрозил ему уголовной ответственностью за пособничество запрещенным организациям и настоял на «сотрудничестве» с лжесотрудниками Росфинмониторинга и банка.
Под диктовку злоумышленников пенсионер отправился в три банка, чтобы обналичить сбережения, которые копил всю жизнь. Когда сотрудники финансовых организаций интересовались целью снятия крупных сумм, мужчина прикрывался легендами, придуманными мошенниками: говорил о покупке дорогостоящей моторной лодки, автомобиля или о внесении денег на инвестиционный счет. В общей сложности ему удалось обналичить 15 миллионов 158 тысяч рублей, которые впоследствии ушли аферистам.
Следователями МО МВД России «Черемховский» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция Иркутской области призывает граждан быть бдительными. Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в мессенджерах и не просят переводить деньги на «безопасные счета». Получив такой звонок, необходимо немедленно прекратить разговор.
