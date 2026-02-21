Пенсионер отдал мошенникам 15 млн рублей, которые копил всю жизнь

Под диктовку злоумышленников пенсионер отправился в три банка, чтобы обналичить сбережения, которые копил всю жизнь. Когда сотрудники финансовых организаций интересовались целью снятия крупных сумм, мужчина прикрывался легендами, придуманными мошенниками: говорил о покупке дорогостоящей моторной лодки, автомобиля или о внесении денег на инвестиционный счет. В общей сложности ему удалось обналичить 15 миллионов 158 тысяч рублей, которые впоследствии ушли аферистам.