Жестокое избиение подростка сняли на видео его ровесники в Волгограде

Ролик с избиением подростка его ровесниками на севере Волгограда обсуждают в Telegram.
Инцидент произошел около четырех часов дня на улице Менжинского Тракторозаводского района, сообщают в местном паблике. Подростки толпой накинулись на сверстника и стали избивать его и пинать ногами. А после поставили на колени и заставили извиняться.
Как рассказывают очевидцы, причиной стало то, что школьник оскорбил девушку и неудачно пошутил над ее скончавшимся дедушкой. Именно эта девушка и стала инициатором избиения.
Волгоградцы старшего поколения возмущены: во времена их юности подростки если и дрались, то толпа на толпу. А группой избивать одного — это уже не драка, а избиение.
Другие возражают: зато каждому будет уроком, что нельзя разбрасываться словами.
«Какой урок? Толпой забивать?» — возмущен один из горожан.
«Допустим, этот мальчик на весь класс или школу сказал девочке, что она с панели. Первый вопрос нужно задать его родителям — они его вообще воспитывают? На кадрах видно, что его бил только один пацан, который заступился за честь девчонки — вот он точно будущий мужик и защитник», — поясняет мама двоих подростков — сына и дочки.
Ей возражает другая волгоградка: «Странное у вас понятие о защитнике. Если бы он хотел отстоять честь девочки, позвал бы обидчика один на один. А бить толпой ребенка могут только будущие преступники, у которых нет ни чести, ни достоинства».
Проверку по данному факту проводит полиция.