Жестокое избиение подростка сняли на видео его ровесники в Волгограде

Обсуждающие инцидент горожане разделились надвое: одни осуждают групповое избиение, другие считают напавших защитниками.

Источник: Соцсети

Ролик с избиением подростка его ровесниками на севере Волгограда обсуждают в Telegram.

Инцидент произошел около четырех часов дня на улице Менжинского Тракторозаводского района, сообщают в местном паблике. Подростки толпой накинулись на сверстника и стали избивать его и пинать ногами. А после поставили на колени и заставили извиняться.

Как рассказывают очевидцы, причиной стало то, что школьник оскорбил девушку и неудачно пошутил над ее скончавшимся дедушкой. Именно эта девушка и стала инициатором избиения.

Волгоградцы старшего поколения возмущены: во времена их юности подростки если и дрались, то толпа на толпу. А группой избивать одного — это уже не драка, а избиение.

Другие возражают: зато каждому будет уроком, что нельзя разбрасываться словами.

«Какой урок? Толпой забивать?» — возмущен один из горожан.

«Допустим, этот мальчик на весь класс или школу сказал девочке, что она с панели. Первый вопрос нужно задать его родителям — они его вообще воспитывают? На кадрах видно, что его бил только один пацан, который заступился за честь девчонки — вот он точно будущий мужик и защитник», — поясняет мама двоих подростков — сына и дочки.

Ей возражает другая волгоградка: «Странное у вас понятие о защитнике. Если бы он хотел отстоять честь девочки, позвал бы обидчика один на один. А бить толпой ребенка могут только будущие преступники, у которых нет ни чести, ни достоинства».

Проверку по данному факту проводит полиция.