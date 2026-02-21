Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по аварийному жилью в Таганроге

В октябре 2024 года здание 1983 года постройки признали аварийным из-за угрозы обрушения. Жителей эвакуировали и разместили во временных пунктах размещения, однако не всем гражданам выплатили компенсации. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.